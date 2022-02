Prezes NBP będzie namawiał RPP do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej

"Jako prezes NBP i przewodniczący RPP z całą pewnością, na sto procent, będę namawiał Radę Polityki Pieniężnej do tego, żeby na następnym posiedzeniu znów zacieśnić politykę pieniężną, żeby kontynuować cykl" - oświadczył Glapiński na konferencji prasowej. "W podobny sposób, jak to ma miejsce od pięciu miesięcy" - dodał.

Jak zaznaczył, działania w kierunku przeciwnym w polityce pieniężnej nastąpią "nieprędko", okres ten należy liczyć "pewnie w latach". Odnosząc się do docelowego poziomu stóp procentowych w cyklu podwyżek, Glapiński stwierdził, że "nie upieramy się przy żadnym puncie docelowym, chociaż dyskutujemy na ten temat".

Adam Glapiński, fot. Marek Wiśniewski

"Dla mnie nie ulega wątpliwości, że do poziomu 3,5 proc. szkody gospodarczej nie wyrządzimy, a dziś bym powiedział, że do poziomu 4 proc. nie wyrządzimy szkody" - stwierdził.

Jak dodał, na razie "trudno powiedzieć", czy RPP będzie podnosić stopy o 50 punktów, czy też przejdzie na podwyżki 25 punktowe.

Jak mówił również Glapiński, "liczymy na umocnienie złotego i zrobimy wszystko, by złoty się umacniał". Jego zdaniem na korzyść złotego działają dobre fundamenty polskiej gospodarki.

"Mamy fundamenty szybkiego wzrostu, zróżnicowaną gospodarkę i bardzo mocny przemysł" - wskazywał. "Nie jesteśmy uzależnieni od jednej gałęzi przemysłu, produkujemy i eksportujemy prawie wszystko. Tego nie zepsujemy podwyżką stóp procentowych" - powiedział.

Natomiast na słabienie złotego - w ocenie prezesa NBP - działają obecnie ograniczenia akomodacji monetarnych w USA. "Prezes Fed wprost zapowiedział podwyżki stóp, co wzmocni dolara, a osłabi euro, a razem z euro będzie miało wpływ na złotego" - stwierdził Glapiński.

W średnim okresie w naszych projekcjach nadal nie znajdziemy się w celu inflacyjnym NBP - powiedział w środę prezes banku centralnego. Inflacja będzie ustabilizowana, nie będzie bolesna dla konsumentów tak bardzo - zapewnił.

"W średnim okresie w naszych projekcjach nadal nie znajdziemy się w celu inflacyjnym. To jest niezależne od naszej polityki. Ale zdusimy tę inflację, która ewentualnie by się pojawiła, gdyby te czynniki wewnętrzne, w coraz większym stopniu wpływały na inflację" - powiedział w środę prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji dotyczącej oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce.

Przypomniał, że wtorkowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu wszystkich stóp procentowych o 50 pkt bazowych "była już piątą z kolei, poza pierwszą o 75 punktów, kiedy tak zdecydowanie zaczęliśmy przywracać stan normalny, po kryzysie". "Łącznie podnieśliśmy stopy o ponad 2,5 punktu proc. (...) To jest bardzo znacząca podwyżka. Rada podejmuje zdecydowane, ale jednocześnie rozważne kroki" - zapewnił.

"Naszym celem - nieprzerwanie - jest sprowadzenie inflacji co celu NBP, którym jest nieprzerwanie inflacja CPI na poziomie 2,5 proc. w przedziale plus minus 1 punkt procentowy w średnim okresie, czyli w ciągu dwóch lat. Wszystko robimy, żeby się w tym zmieścić. Ale do końca 2023 - raczej się nie zmieścimy" - powiedział Glapiński.

Prezes NBP jednocześnie zaznaczył, że sytuacja może być inna, gdy nastąpi "jakiś niespodziewanie dobry fakt, na przykład mogą radykalnie spać ceny ropy naftowej czy gazu bo Rosja się jakoś dogadać z krajami, które nie są wojny".

"Ale biorąc pod uwagę dzisiejsze parametry, nie znajdziemy się do końca 2023 w tym celu, ale będziemy blisko. Inflacja będzie opanowana, w tym sensie, że będzie ustabilizowana, nie będzie bolesna dla konsumentów tak bardzo" - zapewnił Glapiński.

Inflacja w roku 2023 powinna spaść do poziomu około 5 proc. - powiedział prezes NBP.

"Mam nadzieję, że to inflacja w 2023 już się uspokoi i będziemy normalnie żyli, chociaż ona nadal będzie wynosić około 5 proc., ponad 5 proc. według naszych obecnych przewidywań" - powiedział prezes NBP.

Dodał, że poziom ten będzie "w granicach rozsądku". Zapewnił, że bank centralny będzie starał się cały czas sprowadzić inflację do celu, czyli do poziomu 2,5 proc.