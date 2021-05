Według prezesa NBP Adama Glapińskiego działania ws. stóp procentowych będzie można podjąć najwcześniej w połowie 2022 roku. Podkreślił, że obecny brak ruchu na stopach nie powoduje wzrostu inflacji.

"Nie ma żadnych podstaw być twierdzić, że nadmierna polityka pieniężna pobudza inflację. Niestety w mediach zdarzają się takie opinie, że RPP pobudza inflację, że nic nie robi" - powiedział w piątek na konferencji Glapiński.

Jego zdaniem RPP bardzo dużo robi przez to, że nie zmienia poziomu stóp procentowych. "To bardzo istotne, ważne działanie. Nie spodziewamy się, żeby w dalszej części roku oddziaływanie czynników popytowych się nasiliło. Niestety jeszcze nie, a chciałbym się tu mylić, żeby jednak to nastąpiło, żeby tak wybuchł rozwój gospodarczy, pandemia się skończyła, że zaczniemy się przyglądać z niepokojem, czy ten popyt nie wybuchł tak mocno i konsumpcja, że trzeba będzie podjąć jakieś działania" - mówił.

Adam Glapiński, fot. Marek Wiśniewski

Zdaniem Glapińskiego, działania na stopach procentowych będzie można podjąć prawdopodobnie najwcześniej w połowie 2022 roku.

"Zapewniam państwa, że jeżeli powstaną przesłanki do zmiany polityki pieniężnej, to ani jeden miesiąc nie zostanie zmarnowany i do tego przystąpimy. Powtarzam - w świetle dzisiejszej wiedzy prawdopodobnie o tym zaczniemy myśleć w połowie przyszłego roku" - powiedział szef NBP.