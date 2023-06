Prezes NBP: jeśli inflacja będzie poniżej 10 proc. i będzie spadać, to pojawi się możliwość obniżki stóp

Szef NBP, pytany podczas środowej konferencji prasowej o możliwość obniżki stóp procentowych, wskazał, że jeśli inflacja będzie "zgodnie z projekcją spadała tak szybko w dół, jeśli zejdzie poniżej poziomu 10 proc., to wtedy Rada (Polityki Pieniężnej -PAP) pochyli się nad dokumentami przygotowanymi przez bankowy staff analityczny".

Wyjaśnił, że "jeśli będzie pewne, że w następnych kwartałach inflacja także zdecydowanie będzie spadać, to pojawia się możliwość obniżki (stóp procentowych -PAP". Jak stwierdził, RPP działa racjonalnie.

Adam Glapiński, fot. Marek Wiśniewski

Glapiński "osobiście ma nadzieję, że we wrześniu zejdzie ona poniżej 10 proc.". "Ale jeśli nie zejdzie poniżej, to ja nie oddaję za to życia. Po prostu mam taką nadzieję, bo jest przedział prawdopodobieństwa, który to umożliwia" - stwierdził. Jak dodał, "jeśli to byłoby 9 proc. to nie byłbym zaskoczony".

Prezes NBP podkreślił, że tego typu dane są ważne, bo działają na oczekiwania inflacyjne konsumentów i producentów. "Widzimy, że bardzo szybko spadają oczekiwania, bo je badamy" - powiedział Glapiński. Dodał, że mniejsza jest presja na podnoszenie marż.