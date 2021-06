Projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego powinien zostać przedstawiony zarządowi NBP w czwartym kwartale tego roku - poinformował we wtorek na konferencji Cashless Congress szef banku centralnego Adam Glapiński.

“Oczekuję, że projekt strategii (Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego - PAP) zostanie przedłożony zarządowi NBP przez Radę do spraw obrotu gotówkowego już w czwartym kwartale tego roku” - powiedział Glapiński.

“Prace nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego polegają na zapewnieniu powszechnej akceptacji pieniądza gotówkowego niezakłóconego dostępu klientów banków do ich oszczędności w formie gotówki jej fizycznego bezpieczeństwa oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa systemów krytycznych dla funkcjonowania obrotu gotówkowego” - wyjaśnił.

Adam Glapiński, fot. Marek Wiśniewski

Glapiński poinformował, że prowadzone są prace nad zagwarantowaniem statusu gotówki jako bezpiecznego oraz powszechnie dostępnego i akceptowalnego środka płatniczego.

Jak poinformował szef banku centralnego zwrócił się on do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o wniesienie do Sejmu projektu ustawy gwarantującej powszechną akceptację gotówki.

"Z satysfakcją odnotowuję, że ta inicjatywa spotkała się z uznaniem pana prezydenta i projekt ustawy został przez niego skierowany do Sejmu" - dodał Glapiński.

Prezes NBP zapowiedział rozpoczęcie prac nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego w listopadzie 2020 roku.

Bank centralny informował pod koniec maja tego roku, że prace nad strategią prowadzone są w ramach zespołów zadaniowych powołanych przez Radę ds. obrotu gotówkowego. Obejmują one diagnozę stanu dostępności gotówki na terenie kraju przede wszystkim w bankomatach i placówkach bankowych oraz analizę możliwych do wprowadzenia zmian regulacyjnych, poprawiających dostępność gotówki i minimalizujących ryzyko zmniejszenia się jej dostępności dla obywateli w przyszłości.