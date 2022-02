Prezes Orlenu: miejsca pracy w Lotosie będą utrzymane

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r. W poniedziałek radni z klubów „Wszystko dla Gdańska” i Koalicji Obywatelskiej poinformowali, że domagają się zwołania nadzwyczajnej sesji miasta, w trakcie której oczekują debaty i wyjaśnień na temat „przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen i sprzedaży części majątku Grupy Lotos”.

Daniel Obajtek, fot. Grzegorz Kawecki

"Jako Radni mogą Państwo domagać się wyjaśnień w trybie wezwań od zarządów spółek podległych Miastu Gdańsk. Tymczasem Grupa LOTOS należy do akcjonariuszy, którzy w zdecydowanej większości, bo w ok. 85 proc., wyrazili podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zgodę na zbycie części aktywów, co jest niezbędne do finalizacji procesu połączenia z PKN ORLEN i budowy jednego, silnego koncernu multienergetycznego" - stwierdził w oświadczeniu prezes PKN Orlen.

"To, co powinno być w kręgu Państwa zainteresowań, to podatki, które w tym samym wymiarze będą odprowadzone w mieście Gdańsk, oraz miejsca pracy, które zgodnie z naszymi deklaracjami, będą utrzymane" - dodał Obajtek.

Jego zdaniem, gdyby radnym "faktycznie zależało na poznaniu szczegółów tej transakcji, zwróciliby się bezpośrednio" do niego, "bez robienia medialnej wrzawy". "Tymczasem wrażenie jest zupełnie inne – jakby publiczne wzywanie mnie do wyjaśnień było dużo ważniejsze od merytorycznej rozmowy o połączeniu PKN Orlen z Grupą Lotos" - zwrócił uwagę prezes Orlenu.

W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej Radni Miasta Gdańska z klubów „Wszystko dla Gdańska” oraz Koalicji Obywatelskiej przedstawili dziennikarzom wniosek, który przesłali do Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak. Ich zdaniem fuzja Grupy Lotos i "wchłonięcie jej przez PKN Orlen nie pozostanie obojętna dla mieszkańców oraz budżetu miasta. W ocenie radnych "przedstawione warunki transakcji i faktyczna ich realizacja w kolejnych miesiącach budzą ogromne obawy o racjonalność takiego kroku i jego skutki dla Gdańska".

W sierpniu 2020 r. Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa i Grupą Lotos dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji gdańskiej Grupy, a w konsekwencji przejęcia nad nią kontroli kapitałowej. Z kolei w maju 2021 r. Orlen, Grupa Lotos i Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisało porozumienie dotyczące struktury nowego koncernu multienergetycznego, którego budowa ma odbywać się w formule połączenia trzech spółek: PKN Orlen, Lotos i PGNiG.

W poniedziałek prezes Danel Obajtek informował, że połączenie PKN Orlen z Lotosem jest realne do połowy tego roku.