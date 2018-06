Prezes Pesy liczy na szybkie zakończenie rozmów z PFR w sprawie inwestycji w spółkę

Negocjacje z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) w sprawie inwestycji w bydgoską Pesę powinny wkrótce się zakończyć. Spółka realizuje program restrukturyzacyjny i jest na drodze do osiągnięcia rentowności - poinformował w poniedziałek PAP prezes zarządu Pesy Krzysztof Sędzikowski.

"Spośród kilku inwestorów to PFR dostał wyłączność negocjacyjną i obecnie jesteśmy na etapie dogrywania szczegółów dotyczących umowy inwestycyjnej. Mam nadzieję, że proces ten szybko się zakończy" - powiedział PAP prezes Sędzikowski.



"Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, jeśli chodzi o restrukturyzację. (...) Realizujemy plan, który wcześniej powstał i to z efektami lepszymi niż się spodziewaliśmy. Jesteśmy na najlepszej drodze, aby osiągnąć bardzo pozytywne wyniki finansowe. Dla mnie najważniejsze jest to, że poprzez procesy restrukturyzacyjne pokazujemy, że warto w naszą spółkę zainwestować" - dodał szef Pesy.



Sędzikowski przyznał, że wszyscy zainteresowani restrukturyzacją Pesy, czyli inwestor, banki, udziałowcy i spółka wiedzieli, że proces negocjacji nie będzie łatwy. "Zapewne z każdym inwestorem przebiegałby podobnie.



Wyjaśnił, ze Pesa powadzi biznes, który jest zarządzany projektowo. "Trzeba po prostu finansować realizację kontraktów, które są wygrane w przetargach. Najpierw trzeba mieć finansowanie, wyprodukować pojazdy i dopiero potem sprzedać" - powiedział.



Sędzikowski nie chciał się odnieść do sobotniej publikacji Gazety Wyborczej, która napisała, że Polski Fundusz Rozwoju nakłania banki i PZU aby wyłożyły 1,5 mld zł w kredytach lub liniach kredytowych na ratowanie bydgoskiej firmy. "Trudno ten tekst komentować, bo za dużo w nim polityki i spekulacji, a za mało sprawdzonych informacji. My skupiamy się na restrukturyzacji i ratowaniu spółki. Jeśli zaś chodzi o kredyty to zostaną przeznaczone na sfinansowanie produkcji i realizację kontraktów, a my je spłacimy po sprzedaży pojazdów” - ocenił Sędzikowski.



Prezes poinformował, że spółka realizuje obecnie bardzo duży kontrakt na dostawę spalinowych pociągów typu Link dla niemieckiego przewoźnika Deutsche Bahn, który na razie zamówił 71 pojazdów. Połowę spółka dostarczy do końca roku, a resztę na początku 2019.



"Sama spółka swoimi działaniami pokazała, że potrafi się zrestrukturyzować. Kontynuujemy najważniejszy i największy projekt, czyli współpracę z kolejami niemieckimi Deutsche Bahn. Uzyskaliśmy homologację na pojazdy dwuczłonowe, wkrótce powinniśmy uzyskać na trójczłonowe" - stwierdził prezes.



"To jest bardzo ważne, gdyż powątpiewano już, że uzyskamy homologację i że ten projekt przetrwa. W tym projekcie mamy zaangażowane około 0,5 mld zł. Pojazdy już dostarczamy do odbiorcy i niebawem dostawy te będziemy fakturować i generować z tego tytułu przychody" - dodał.



Prezes powiedział, że wartość zamówień, które Pesa ma obecnie w portfelu sięga 3 mld zł. "Są to wygrane w przetargach kontrakty, już podpisane, lub czekające na podpisanie" - wyjaśnił.