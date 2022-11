Prezes PFR: w przyszłym roku PKB powinien urosnąć o około 1 proc.

Prezes PFR uczestniczy we wtorek w obradach KBKiI 2022.

"Bez wątpienia jesteśmy cały czas gospodarką konkurencyjną, przy poprawiającej się infrastrukturze, i widać, że atrakcyjnym (...) krajem do lokowania inwestycji, o dużym potencjale wzrostu produktywności, (...) co przekłada się na dobre parametry wzrostu PKB. Mamy silny rynek pracy, co powinno stabilizować koniunkturę gospodarczą, również w przyszłym roku. Zakładamy, że ten wzrost gospodarczy utrzyma się na dodatnim poziomie i (...) wyniesie około 1 proc." - powiedział Paweł Borys we wtorek.

Zastrzegł, że konsumpcja będzie słabła, dlatego bardzo ważne jest pobudzenie inwestycji. "W tym kontekście bardzo ważne jest uruchomieniu Krajowego Planu Odbudowy" - dodał prezes PFR.

Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (KBKiI) jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców i inwestorów. Współorganizatorem wydarzenia jest Bank Pekao S.A.

Ósma edycja KBKiI odbywa się w dniach 8-9 listopada 2022 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.