Prezes PFRON: niwelowanie barier kluczowe dla pracy niepełnosprawnych

Kluczowe dla podejmowania aktywności zawodowej przez osoby niepełnosprawne jest niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności – powiedziała PAP prezes PFRON Marlena Maląg. Dlatego – jak dodała – Fundusz m.in. przywraca dofinansowanie na wózki inwalidzkie.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po pięciu latach przywrócił dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym. Fundusz chce w ten sposób skutecznie usuwać bariery ograniczające osoby z dysfunkcją narządu ruchu w życiu codziennym.



"Cieszymy się, że możemy uruchomić kolejne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Program został zakończony w 2015 r. Przywracamy go po analizie finansowej naszego budżetu" – powiedziała Maląg.



Przyznała, że o takie wsparcie w trakcie konsultacji społecznych wielokrotnie apelowały osoby z niepełnosprawnościami. Wnioskował o to także m.in. Związek Powiatów Polskich.



Prezes PFRON zaznaczyła, że wdrożenie programu ma m.in. na celu zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.



"Przede wszystkim zależy nam na ich aktywizacji zawodowej i społecznej, aby te osoby mogły w pełni czuć się potrzebne i mogły realizować swoje zadania zarówno na rynku pracy, ale także w tej aktywności społecznej" – podkreśliła Maląg.



Dodała, że niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności jest kluczowe dla podejmowania aktywności zawodowej przez osoby niepełnosprawne.



Maksymalna kwota dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym wynosi 10 tys. zł. Minimalny udział własny wnioskodawcy w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.



Z pomocy mogą korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy nie mogą samodzielnie poruszać się wózkiem inwalidzkim o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16 lat niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób niepełnosprawnych powyżej 16 lat orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.



Dodatkowymi kryteriami są: nauka albo zatrudnienie, albo stwierdzone rokowania uzyskania zdolności do pracy lub do podjęcia nauki w wyniku uzyskania dofinansowania na zakup wózka elektrycznego. Warto podkreślić, że również osoby w wieku emerytalnym, gdy są zatrudnione, mogą uzyskać wsparcie w programie.



Zgodnie z szacunkami PFRON z programu będzie mogło skorzystać ok 2,2 tys. osób.



Aby skorzystać ze wsparcia, należy złożyć wniosek w powiatowych i miejskich centrach pomocy rodzinie lub w Systemie Obsługi Wsparcia, finansowanego przez PFRON. Odpowiedni formularz należy złożyć do 31 sierpnia 2019 r.



Maląg zwróciła uwagę, że obecna sytuacja na rynku pracy i niska stopa bezrobocia to większa szansa dla osób z niepełnosprawnościami na podjęcia zatrudnienia.



"Mamy niskie bezrobocie, rynek pracy jest otwarty. Nam zależy jednocześnie, żeby osoby niepełnosprawne były dobrze przygotowane do podjęcia zatrudnienia, dlatego przygotowaliśmy wiele programów, które mają im w tym pomóc" – powiedziała prezes PFRON. Wymieniła m.in. program "Stabilne Zatrudnienie", program "Praca – Integracja" i program "Absolwent".



"W ramach programu +Stabilne zatrudnienie+, uruchomiliśmy m.in. płatne staże, które są adresowane dla administracji publicznej. Mamy już 500 wniosków o takie staże i na pewno będziemy to realizowali. To będzie taki pierwszy etap wdrożenia osoby niepełnosprawnej do pracy. Jeśli będzie zainteresowana stałym zatrudnieniem, to będzie mogła dalej pracować" – powiedziała Maląg.



Według wstępnych danych GUS w 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 26,2 proc. i był o 3,7 pkt. proc. wyższy niż w 2015 r. Wzrasta również aktywność zawodowa niepełnosprawnych. W 2015 r. udział osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo (tzn. pracujących lub bezrobotnych aktywnie szukających pracy) wynosił niecałe 26 proc., w 2018 r. było to już ponad 28 proc.



Z kolei stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym osiągnęła w 2018 r. 7,3 proc. W 2015 r. wynosiła 13 proc.