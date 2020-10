Prezes PGE: nowy cel klimatyczny będzie wymagał znaczących inwestycji

Niezależnie od tego, czy nowy unijny cel redukcji gazów cieplarnianych na 2030 r. będzie wynosił 55 czy 60 proc., jego spełnienie będzie dużym wyzwaniem dla polskiej gospodarki i będzie wymagało dużych inwestycji - podkreślał w czwartek prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Największa polska spółka energetyczna ogłosiła w październiku, że planuje, by w 2050 r. 100 proc. sprzedawanej przez nią energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Dąbrowski opowiadał o tych ambicjach podczas debaty online "Mechanizmy finansowania sektora energetycznego: zapewnienie sprawiedliwej transformacji dla wszystkich państw członkowskich", którą zorganizował wydawany w Brukseli Euractiv.

"Do 2030 roku udział energii odnawialnej w portfolio grupy wzrośnie do 50 proc., a emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o 85 proc., natomiast do 2050 roku grupa zamierza osiągnąć zerową emisję CO2 netto i zapewnić swoim klientom w 100 proc. zieloną energię" - mówił prezes PGE.

Szefowie państw i rządów unijnych mają w grudniu zdecydować o celu redukcji gazów cieplarnianych na 2030 r. KE zaproponowała we wrześniu, by podnieść go z obecnych 40 do 55 proc., ale Parlament Europejski, a także kilka zachodnich państw członkowskich, domagają się, by cel wynosił 60 proc.

Rząd w Warszawie chce, by jeszcze przed grudniem odbyły się szerokie konsultacje, które doprowadzą do zapisania w konkluzjach Rady Europejskiej szczegółowych wytycznych dotyczących narzędzi i mechanizmów realizacji unijnych ambicji klimatycznych.

Dla polskiej gospodarki, która w dużej części opiera się na węglu, transformacja będzie bardzo kosztowna i bolesna społecznie. "Według naszych szacunków wdrożenie 55-procentowej redukcji emisji w Polsce kosztowałoby 136 mld euro. W połowie 2020 roku całkowita zainstalowana moc OZE w Polsce wynosiła 9,5 GW. Aby osiągnąć cel 55 proc. redukcji, będziemy potrzebować 54 GW OZE, czyli więcej, niż ma cały polski system elektroenergetyczny w 2019 roku" - wskazywał szef Polskiej Grupy Energetycznej.

W przypadku tego koncernu nowy kierunek to duże wydatki na moce w farmach wiatrowych czy fotowoltaikę. "Strategia PGE zakłada nakłady inwestycyjne do 2030 roku na poziomie 17 mld euro, z czego około 50 proc. ma być przeznaczone na budowę nowych OZE" - podkreślił Dąbrowski.

Jak zaznaczył, tym państwom członkowskim, które mają gorszy punkt startu, należy zapewnić odpowiednie mechanizmy finansowania, takie jak zwiększony fundusz na rzecz modernizacji czy fundusze z wieloletniego budżetu UE, aby mogły one iść w kierunku większych ambicji klimatycznych.

Unijna komisarz ds. energii Kadri Simson podkreślała w swoim wystąpieniu, że transformacja klimatyczna będzie wymagała dodatkowych 350 mld euro inwestycji rocznie przez kolejną dekadę.

UE nie ma takich pieniędzy, dlatego liczy na to, że z pomocą funduszy publicznych uda się uruchomić środki prywatne. "Plan odbudowy i nowy wieloletni budżet może nam pomóc. Będziemy mieli bezprecedensowe zasoby i specjalnie skonstruowane instrumenty, żeby wesprzeć naszą zieloną transformację" - zauważyła komisarz.

Na razie jednak środki nie są dostępne, bo nie ma ostatecznego porozumienia ws. funduszu odbudowy i ram finansowych UE na lata 2021-2027. Simson apelowała, by jak najszybciej do niego dorowadzić.