Prezes PGE: pierwszy raz EBITDA segmentu OZE przekroczyła 1 mld zł

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała w środę szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 2021 rok. Podkreślono, że powtarzalny zysk EBITDA w 2021 r. wyniósł 8,4 mld złotych, czyli o 35 proc. więcej niż w roku 2020.

Wojciech Dąbrowski, fot. Marek Wiśniewski

"Dynamiczne odbicie gospodarki w 2021 roku i przejściowy wzrost importu polskiej energii elektrycznej przez unijne gospodarki umożliwił wyprodukowanie przez PGE blisko 69 TWh energii elektrycznej i osiągnięcie solidnych rocznych wyników. W 2021 roku znacząco poprawiliśmy efektywność operacyjną, co w połączeniu z wpływem czynników zewnętrznych wpłynęło na wynik Grupy" - wskazał szef PGE Wojciech Dąbrowski.

Spółka przekazała ponadto, że powtarzalna EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła rekordowy 1 mld zł, co stanowi wynik o 70 proc. wyższy w odniesieniu do roku poprzedniego. "Z satysfakcją odnotowujemy, że pierwszy raz EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna przekroczyła 1 miliard złotych. To dobry prognostyk, gdyż obszar zielonej energetyki staje się oprócz dystrybucji kluczowy dla rozwoju Grupy PGE" - podkreślił prezes Dąbrowski.

Firma dodała, że na poziomie EBITDA raportowanej Grupa PGE odnotowała wynik w wysokości ok. 9,7 mld zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2021 roku wyniósł 4,2 mld zł wobec 0,1 mld zł w 2020 roku. Nakłady inwestycyjne wyniosły z kolei ok. 4,7 mld zł, wobec 5,5 mld zł w porównywalnym okresie 2020 roku.

Spółka przekazała ponadto, że szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w 2021 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 68,8 TWh i była wyższa o 18 proc. niż w 2020 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce.