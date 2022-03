Prezes PGE: spadek cen emisji CO2 pokazuje zależność rynku od spekulacji

Dzień przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainę ceny uprawnień na rynku spot były na poziomie 95 euro, po niemal nieprzerwanych rocznych wzrostach z poziomu 40 euro wiosną 2021 r. W ciągu ostatniego tygodnia uprawnienia staniały do poziomu 68 euro.

Wojciech Dąbrowski, fot. Marek Wiśniewski

"Nagły spadek cen uprawnień do emisji CO2, jaki obserwujemy po agresji Rosji na Ukrainę i po nałożeniu sankcji na Rosję, pokazuje, że rynek uprawnień do emisji jest silnie zależny od spekulacji i zdarzeń zachodzących na rynkach finansowych" - ocenił Wojciech Dąbrowski. "Nie ma przecież żadnego uzasadnienia, żeby z dnia na dzień cena uprawnień do emisji CO2 tak spadła. Stały za tym czynniki pozaekonomiczne - spekulacyjne i polityczne" - powiedział PAP prezes zarządu PGE. "Skoro te ceny podlegają takim czynnikom wahań, to jak planować transformację w dłuższym okresie?" - dodał.

Jego zdaniem reforma systemu ETS jest konieczna. "Mechanizm, który miał sprzyjać bezpiecznej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, nie może być bronią wymierzaną w europejską energetykę" - podkreślił Wojciech Dąbrowski.

Wśród zgłaszanych ostatnio przez polski rząd pomysłów na reformę ETS było np. wyłączenie możliwości nabywania uprawnień w systemie ETS wszystkim instytucjom finansowym i pozaprzemysłowym - takim, które nie potrzebują uprawnień do rozliczania swojej działalności. Innym pomysłem było również zawieszenie systemu handlu emisjami na czas kryzysu.