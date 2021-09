Prezes PGNIG: na przełomie IX i X negocjacje ze stroną społeczną ws. fuzji z Orlenem

Na przełomie września i października może być opracowana struktura organizacyjna koncernu multienergetycznego po fuzji z Orlenem, wtedy rozpoczną się negocjacje ze stroną społeczną - ocenia prezes PGNiG Paweł Majewski. Spółka nie jest zainteresowana budową małych reaktorów jądrowych, stawia na inwestycje w OZE.

"Fuzja to proces złożony, w którym wiodąca rola należy do PKN Orlen i który prowadzony jest pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych. Angażujemy się w ten proces w pełni, mamy powołane zespoły projektowe, które wykonują prace przygotowujące nas do połączenia. Jedną z kluczowych spraw jest zabezpieczenie działalności operacyjnej po dniu połączenia. To skomplikowany proces związany z posiadanymi przez PGNiG koncesjami, których jest ponad 200" - powiedział PAP Biznes prezes Paweł Majewski.

Dodał, że istotną kwestią są też rozmowy ze stroną społeczną. Zapewnia, że wszystkie działania będą prowadzone tak, żeby strona społeczna i związki zawodowe były w nie włączone. fot. Bloomberg "Tworzą się zespoły negocjacyjne, które gdy tylko pojawi się konkretna struktura organizacyjna połączonego multienergetycznego koncernu, przystąpią do negocjacji i rozmów. Spodziewamy się, że na przełomie września i października będziemy mogli zacząć już konkretną komunikację ze związkami zawodowymi" - powiedział Majewski. Prezes wskazuje, że w oczekiwaniu na fuzję z PKN Orlen, gazowa spółka wykorzystuje wszystkie rynkowe okazje, które mieszczą się w zakresie jej podstawowego biznesu. "Rozwijamy projekty, które wiążą się z energetyką odnawialną, planujemy budowę farm fotowoltaicznych na własnych gruntach, na dachach naszych budynków, planujemy akwizycje w obszarze energetyki wiatrowej na lądzie. W perspektywie kilku najbliższych lat chcemy mieć 900 MW mocy zainstalowanej ze źródeł odnawialnych" - powiedział. PGNiG prowadzi liczne projekty zmierzające do uzyskania kompetencji w zakresie magazynowania i przesyłania wodoru. Chce realizować projekt biometanowy wspólnie z Orlen Południe. Prezes PGNiG na razie nie jest zainteresowany inwestycją w małe reaktory jądrowe (SMR). Nie zdecydował także, czy chce inwestować w projekty morskich farm wiatrowych. "SMR nie są przedmiotem naszych analiz. Jest to technologia bardzo interesująca, pewnie poczekamy aż będzie certyfikowana, choćby w Stanach Zjednoczonych, po to, żeby móc określić, czy będziemy się w nią angażować. W mojej ocenie nie jest celowe, żeby wszystkie spółki Skarbu Państwa angażowały się równolegle w te same projekty, powinniśmy w pierwszej kolejności wykorzystywać własne kompetencje w tych obszarach, w których spółka ma największe doświadczenie" - powiedział Paweł Majewski.

