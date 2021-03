Prezes PGNiG Paweł Majewski oświadczył w czwartek, że spółka nie spodziewa się zakłóceń w dostawach LNG z Kataru z powodu zablokowania Kanału Sueskiego przez kontenerowiec.

Jak poinformował Majewski, kolejna dostawa od Qatargas spodziewana jest w Świnoujściu 1 kwietnia, ale metanowiec z ładunkiem przeszedł już przez Kanał Sueski i jest na Morzu Śródziemnym.

Paweł Majewski, fot. Marek Wiśniewski

Prezes dodał, że kolejna dostawa z Kataru planowana jest na drugą połowę kwietnia. Spodziewamy się, że kontenerowiec, blokujący kanał zostanie do tego czasu usunięty - ocenił Majewski.

Zarząd Kanału Sueskiego poinformował w czwartek, że tymczasowo zawiesił ruch, gdy osiem holowników pracuje nad przemieszczeniem gigantycznego kontenerowca, który przed dwoma dniami utknął na mieliźnie na południowym odcinku tego szlaku wodnego.

Armator kontenerowca Ever Given przekazał, że ściągnięcie statku z mielizny jest niezwykle trudne. Kontenerowiec o długości 400 metrów opiera się próbom przesunięcia go z piaszczystej krawędzi wąskiej części kanału. Statek zaklinował się na brzegu kanału po tym, jak stracił sterowność w czasie silnego wiatru.