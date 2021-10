Prezes PGNiG: operacja reorganizacji powinna potrwać do połowy 2022 r.

PGNiG planuje zakończyć reorganizację do ok. połowy 2022 r. - poinformował prezes spółki Paweł Majewski. W pierwszej kolejności powstanie spółka celowa, do której trafią aktywa operacyjne i koncesje PGNiG, nowa struktura ma ułatwić fuzję z PKN Orlen i Lotosem.

Operacja jest podzielona na trzy etapy, w pierwszym wszystkie aktywa operacyjne, jak wydobycie, oddział obrotu hurtowego, oddział geologii i eksploatacji wydzielone zostaną do jednej spółki zależnej, utworzonej specjalnie w tym celu. Tam też przeniesione zostaną koncesje - powiedział w środę Majewski dziennikarzom.