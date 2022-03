Prezes PKN Orlen: chcemy przejąć Grupę Lotos na przełomie czerwca i lipca

"Na przełomie czerwca i lipca chcemy przejąć Grupę Lotos. Chcielibyśmy doprowadzić ten proces jak najszybciej do końca, tak by na przełomie czerwca i lipca br. sfinalizować transakcję" - oświadczył w poniedziałek w Gdańsku Obajtek. Jak dodał, nie spodziewa się już opóźnień ze strony Komisji Europejskiej. Przypomniał, że 12 stycznia PKN Orlen przesłał do KE informację o wypełnieniu środków zaradczych, wyznaczonych przez Komisję.

Jak dodał, "będziemy bardzo mocno przyspieszać również połączenie z PGNiG". "To zbilansowanie pozwoli nam byśmy byli stabilni, by ceny były stabilne i byśmy byli odporni na wszelkiego rodzaju wahania. Bo to wielkość koncernu stanowi o odporności i tylko taki koncern ma zupełnie inną pozycję w negocjacjach o zakupach ropy czy gazu" - powiedział.

Zgodnie z ogłoszonymi w połowie stycznia decyzjami PKN Orlen, Saudi Aramco ma kupić 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu, węgierski MOL - 417 stacji paliw Lotosu, a Unimot - bazy paliw. PKN Orlen w ten sposób realizuje warunki przejęcia Lotosu, postawione przez Komisję Europejską. Jednocześnie koncern podpisał z Saudyjczykami umowy: na dostawy ropy, współpracę w obszarze badań i rozwoju oraz wspólne analizy dotyczące inwestycji w obszarze petrochemii.

W maju 20201 r. PKN Orlen zgłosił do Prezesa UOKiK zamiar koncentracji, polegający na przejęciu bezpośredniej kontroli nad PGNiG. Wniosek ten zainicjował formalne postępowanie urzędu antymonopolowego w sprawie koncentracji. Także w maju 2021 r. Prezes UOKiK skierował to postępowanie do II etapu. Jak wyjaśnił Urząd, w sprawach szczególnie skomplikowanych transakcji postępowanie jest dwuetapowe. UOKiK zapowiedział dokładną analizę sprawy, w tym badanie rynku, by ustalić, czy transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. W październiku do UOKiK zamiar koncentracji zgłosiło PGNiG.

Kontrolowana przez państwo Grupa Kapitałowa PGNiG jest liderem polskiego rynku gazu ziemnego. Prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej w kraju i za granicą, międzynarodowego obrotu gazem, sprzedaży i dystrybucji gazu oraz paliw płynnych, a także wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.