PKN Orlen planuje w 2020 r. zwiększyć liczbę swoich stacji paliw na Litwie do co najmniej 29, poinformował w niedzielę prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak ocenił, docelowo sieć detaliczna Orlenu na Litwie powinna liczyć 70-80 stacji.

Prezes PKN Orlen: do końca roku co najmniej 29 stacji paliw koncernu na Litwie



Obecnie polski koncern ma na Litwie 26 stacji paliw. Jak mówił dziennikarzom na jednej z nich Obajtek, oprócz planowanej na ten rok budowy trzech nowych stacji, koncern ma też pięć miejsc przygotowanych do procesu inwestycyjnego.



Jak wyjaśnił, marka PKN Orlen na Litwie się przyjęła, stacje koncernu przynoszą zyski, i w związku z tym firma planuje rozwój sieci. „Uważamy, że na Litwie jest jest jeszcze miejsce na kolejne stacje”.



Dyrektor Orlen Baltic Retail Rafał Bałazy podkreślił, że koncern chce zdobywać przewagę nie tylko liczbą stacji, ale też wysokim standardem obsługi. Ocenił, że na Litwie jest ok. 600-700 stacji paliw, ale co najwyżej 200 ma wysoki standard obsługi klienta.



Obajtek powiedział, że Orlen jest zainteresowany atrakcyjnymi lokalizacjami, gwarantującymi rentowność, a te mieszczą się wokół trzech głównych miast. Docelowa wielkość sieci to góra 70-80 stacji, na pewno nie 300 czy 400, bo wtedy większość z nich byłaby nierentowna - wyjaśnił. „Na Litwie ten rynek rządzi się swoimi prawami, ale rentowność istniejących stacji jest bardzo dobra" - dodał. Zauważył, że na stacjach w tym kraju dynamicznie rośnie sprzedaż pozapaliwowa, dlatego Orlen na swoich stacjach poszerza ofertę produktów innych niż paliwo.