Prezes PKO TFI: ponad 1,5 tys. umów na zarządzanie PPK

PKO TFI podpisało 1541 umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), poinformował w poniedziałek prezes PKO TFI Piotr Żochowski. Dodał, że umowy podpisano z firmami zatrudniającymi w sumie ponad 1,1 mln osób.

"PKO TFI podpisało 1541 umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Obejmują one firmy, które w sumie zatrudniają 1,1 mln osób" - powiedział dziennikarzom Żochowski.



Jak dodał, wśród zawartych umów 57 proc. podpisały polskie firmy prywatne (884), 31 proc.- zagraniczne (480), a po 6 proc. - firmy samorządowe (91) i Skarbu Państwa (86).



Umowy z PKO TFI podpisali m.in.: Jeronimo Martins Polska (Biedronka, Hebe, Hebe Apteka), Lidl Polska, Leroy Merlin Polska, Allegro, T-Mobile, Play, Robert Bosh, Ericsson, Biofarm, Koleje Śląskie, Bakoma, DXC Technology Polska, Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy", Eveline Cosmetics, Toyota Material Handling Polska, Sandvik Polska, Ceramika Paradyż, Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze, Hilfiger Stores, Hewlett Packard Enterprise Global Business Center.



Prezes PKO TFI szacuje, że w połowie listopada może być już wiadomo, jaki procent pracowników będzie partycypował w PPK.



Do 25 października był czas na zawarcie umowy na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z instytucjami finansowymi.



PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Od 1 lipca tego roku jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Potem, co pół roku - do stycznia 2021 r. - system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach. Polski Fundusz Rozwoju, który jest odpowiedzialny za uruchomienie i wdrożenie PPK zakłada, że systemem docelowo zostanie objętych nawet 7-8 mln osób.



Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.



Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.



Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.



PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Istnieje od 1997 roku. Zarządza środkami powierzonymi przez ponad pół miliona inwestorów indywidualnych i korporacyjnych.