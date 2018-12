Prezes PKP PLK: 62 mln zł roszczeń podwykonawców Astaldi do analizy

62 mln zł roszczeń podwykonawców Astaldi wymaga przeanalizowania - powiedział w czwartek prezes PKP PLK Ireneusz Merchel. Dokumenty w tej sprawie powinny zostać sprawdzone do połowy grudnia.

"W tej chwili jest także ok. 19 mln zł tzw. roszczeń podwykonawców Astaldi, na które nie ma dokumentów". "One są wątpliwe" - powiedział Merchel. "Natomiast na ponad 62 mln zł jest do analizy" - dodał Merchel.



"Zakładamy, że do 14 grudnia wszystkie dokumenty będą przeanalizowane, a od jutra, do końca przyszłego tygodnia są zaplanowane spotkania indywidualne" - dodał Merchel. "Przed świętami spotkamy się w celu omówienia dalszych kroków" - podał



Jak powiedział, "przewidujemy powołanie mediatora, a same mediacje rozpoczęłyby się po Nowym Roku". "Do 20 grudnia chcemy ustalić zasady mediacji" - stwierdził.



Szacowane łączne zobowiązania wobec podwykonawców Astaldi to 156 mln zł, z czego 75,5 mln zł już zostało spłacone przez PKP PLK - podał Merchel.