Po zmianach, bon turystyczny będzie można wykorzystywać na wycieczki szkolne czy półkolonie - powiedział PAP prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta. Dodał, że będzie można płacić także za wycieczki jednodniowe, bez noclegu.

W czwartek Sejm znowelizował tzw. ustawę o COVID-19, zawierającą zmiany w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym, które umożliwią płacenie bonem także za wycieczki jednodniowe, bez noclegu, pod warunkiem skorzystania z minimum dwóch usług.

Jak zauważył szef POT, daje to turystom dużo szersze możliwości. "Bon będzie można wykorzystywać na wycieczki szkolne czy półkolonie" - powiedział.

Szlachta wskazał, że dotychczas pieniądze z programu trafiały głównie do właścicieli obiektów noclegowych.

"Zmiana w prawie powoduje, że wsparcie trafi do branży w szerokim tego słowa znaczeniu – do przewoźników, przewodników czy atrakcji turystycznych" - wyjaśnił.

Polski Bon Turystyczny to elektroniczny dokument, którym można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Realizowany jest od 1 sierpnia 2020 roku. Bon jest ważny do końca marca 2022 r. Nie podlega on wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie jest dwa razy wyższe i wynosi 1000 zł.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy powiedział w czwartek w Sejmie, że resort pracuje nad wydłużeniem działania bonu turystycznego. Zgodnie z ustawą z zeszłego roku, bony mogą być użyte do końca marca 2022 roku.

Na mocy rozporządzenia rządu ws. ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do 31 stycznia 2021 r. hotele, stoki narciarskie, baseny, siłownie i dyskoteki są nieczynne, w restauracjach jedzenie tylko "na wynos".