Prezes TGE: liczymy, że Giełdowy Rynek Rolny będzie rentowny

Towarowa Giełda Energii, w ramach której działa Giełdowy Rynek Rolny, liczy, że handel towarami rolnymi ma duży potencjał i będzie rentowny - powiedział podczas wtorkowej wideokonferencji prezes TGE Piotr Zawistowski.

“Zweryfikowaliśmy trochę plany w czasie (...). Liczymy na to, że (Giełdowy Rynek Rolny - PAP) będzie rentowny, natomiast nie oceniamy go przez pryzmat sytuacji ostatniego roku jako (...) coś miarodajnego” - powiedział prezes TGE.

“Wierzymy, że potencjał tego rynku jest naprawdę olbrzymi, a to co nam przeszkodziło w ostatnim okresie to były czynniki zewnętrzne” - dodał.

Piotr Zawistowski, fot. Marek Wisniewski

Wśród tych czynników prezes wymienił m.in. sytuację związaną z pandemią, co spowodowało, że zrezygnowano z prowadzenia działań promocyjnych.

Obecny na wideokonferencji Waldemar Sochaczewski, współpracujący z TGE ekspert do spraw rynku rolnego powiedział, że planowane jest uruchomienie na giełdzie rynku terminowego.

“Rozpoczynamy prace nad rynkiem terminowym. Jesteśmy w fazie wyboru doradcy w tym zakresie, żeby nas wspomógł. (...) Perspektywa to około rok, półtora, aby ten rynek mógł zafunkcjonować” - powiedział Sochaczewski.

Giełdowy Rynek Rolny został uruchomiony rok temu na Towarowej Giełdzie Energii w ramach projektu Platformy Żywnościowej, prowadzonego wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Stanowi on wyodrębniony segment Rynku Towarów Giełdowych TGE i jest dedykowany do prowadzenia obrotu wybranymi, oznaczonymi co do gatunku towarami rolnymi oraz spożywczymi, spełniającymi standardy jakościowe określone przez giełdę i składowanymi w magazynach posiadających autoryzację giełdy.

Giełdowy Rynek Rolny jest rynkiem kasowym (spot) - transakcje na nim zawierane podlegają natychmiastowemu rozliczeniu z fizyczną dostawą towaru. Zasady uczestnictwa w rynku, warunki transakcji i sposób ich realizacji są ustalone przez giełdę, co zapewnia prowadzenie obrotu na transparentnych i jednakowych dla wszystkich jego uczestników zasadach.

Z danych TGE wynika, że w pierwszym roku notowań zawarte transakcje dotyczyły pszenicy i żyta - oba produkty w klasie B. Wolumen obrotu dla pszenicy osiągnął poziom 6825 ton, a dla żyta - 25 ton. Stale rośnie liczba autoryzowanych magazynów zlokalizowanych na terenie całej Polski - obecnie jest ich 41.