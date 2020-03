Prezes UKE: prognozowane wpływy z aukcji częstotliwości dla sieci 5G to ok. 1,9 mld zł

Wpływy z planowanej aukcji częstotliwości 3,4-3,8 GHz, dla sieci 5G wyniosą ok. 1,9 mld zł – poinformował podczas obrad sejmowej komisji cyfryzacji prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy. Zakłada utrzymanie ceny wywoławczej jednego bloku częstotliwości, ustalonej na 450 mln zł.

Prezes UKE zaznaczył, że podczas zbliżającej się aukcji częstotliwości pasma 3,4-3,8 GHz (tzw. pasmo C) mają zostać rozdysponowane cztery rezerwacje częstotliwości, każda po 80 MHz.

"Cena wywoławcza za blok to 450 mln zł i ok. 1,9 mld zł to jest prognozowany wpływ do budżetu z dystrybucji wszystkich czterech zakresów" - powiedział prezes UKE. Dodał, że takie wpływy do budżetu zostały uzgodnione z ministrem finansów.

Poinformował, że każdy z operatorów, którzy wystartują w aukcji "będzie mógł uzyskać tylko jedną rezerwację". "Chcemy dać wszystkim operatorom równe szanse" – podkreślił.

Zaznaczył, że operatorzy, którzy zwyciężą w aukcji w ciągu czterech miesięcy po niej mają wybudować 10 stacji bazowych 5G w jednym mieście wojewódzkim, 300 stacji do końca 2023 r. oraz 700 takich stacji do końca 2025 r. Jak ocenił, "to zobowiązanie ma pobudzić inwestycje".

"Zamknęliśmy już właściwie proces decyzyjny i jesteśmy teraz w fazie przygotowywania tego proceduralnie - to już będzie na dniach" - mówił dziennikarzom Cichy, pytany o termin ogłoszenia aukcji. Wyjaśnił, że operatorzy będą mieli ok. półtora miesiąca na to, by przygotować i złożyć dokumentację. Zgodnie z planem "termin realizacji tego projektu to będzie koniec czerwca, początek lipca" - powiedział.

Częstotliwości z pasma 3,6 GHz - tzw. pasma C - umożliwiają budowę sieci telekomunikacyjnej w nowej technologii 5G. Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio -, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Do 2020 r. Komisja Europejska chce objąć siecią 5G przynajmniej po jednym mieście każdego kraju członkowskiego, a do 2025 r. powinny zostać wyposażone w nią wszystkie duże miasta w UE oraz główne szlaki transportowe. Główne parametry sieci 5G to 1 Gb/s transferu, a także opóźnienie mniejsze niż 5 milisekund oraz obsługa ponad 100 urządzeń na metr kwadratowy powierzchni.