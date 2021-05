Prezes URE opublikował plany łańcuchów dostaw dla morskich farm wiatrowych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował pięć planów łańcuchów dostaw dla projektów morskich farm wiatrowych, którym przyznał prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej. Opracowania takich planów wymaga ustawa o wsparciu dla offshore.

Opublikowane plany dotyczą dwóch projektów Polenergii i Equinora, dwóch PGE i Orsteda, oraz projektu Baltic II (BTI), należącego do RWE.

Jak podkreślił URE, przygotowywanie oraz upublicznianie planów ma na celu stymulowanie rozwoju krajowego sektora usług związanych z morską energetyką wiatrową oraz zapewnienie transparentności procesów inwestycyjnych. Plany zawierają m.in. strategie zakupowe inwestorów.

W planie dla farm Bałtyk II i Bałtyk III o mocy po 720 MW, Polenergia i Equinor szacują udział krajowych dostawców i poddostawców w całym łan´cuchu dostaw na 23-38 proc. W fazie budowy wkład krajowy moz˙e osia?gna?c´ poziom 9-20 proc., a w fazie eksploatacji - 60-80 proc.

Inwestorzy przewidują w planie, że jeżeli projekty uzyskają ostateczne pozwolenia na budowe? w IV kw. 2023 r., to ostateczne decyzje inwestycyjne planowane są na IV kw. 2023 r. Pozwoli to na wprowadzenie pierwszej energii elektrycznej do sieci do IV kw. 2026 r.

Liczbę miejsc pracy, powstałych w łańcuchu dostaw szacuje się na 3-5 tys. dla każdego projektu.

Planuje się zastosowanie turbin o mocy ok. 13,6 MW każda. Dla wyprowadzenia mocy każdej z dwóch farm zakłada się ułożenie dwóch linii kablowych 220-245 kV, każda zdolna przesyłać do 360 MW i o długości ok. 65 km. Farmy zostaną przyłączone do krajowego systemu poprzez stację elektroenergetyczną PSE Słupsk Wierzbie?cino.

Jako najlepszą lokalizację portu serwisowego wskazano Łebę. Rozważana moc turbin to ponad 10 MW.

W przypadku projektu Baltica 2 PGE i Orsteda o mocy 1,5 GW jako miejsce przyłączenia do sieci wskazano Choczewo, nie wskazano portów instalacyjnego i serwisowego, poza stwierdzeniem, że mają być krajowe. Pierwsze wprowadzenie energii do sieci ma nastąpić w 2027 r. Powstanie Baltica 2 przekłada sie? na ok. 10,5 tysia?ca nowych miejsc pracy - szacuje PGE. Nie podano szacunków liczbowych udziału krajowych podmiotów, zaznaczając jedynie, że ma być „znaczący”.

W przypadku drugiego projektu PGE i Orsteda - Baltica 3 o mocy ok. 1 GW - zaplanowano przyłączenie w Żarnowcu, turbiny o mocy ponad 10 MW, i podobnie jak przy pierwszym z projektów - porty mają być krajowe, a krajowy wkład w inwestycję - „znaczny”.

Jak podało też PGE, procedury zakupowe mają być konkurencyjne na gruncie ustawy o zamówieniach publicznych. Budowa Baltica 3 ma przełożyć się na 7 tys. miejsc pracy.

Projekt BTI - Baltic II - o mocy 350 MW należy do koncernu RWE. Zakłada się turbiny o mocy ponad 14 MW, długość kabli 50-60 km i wykorzystanie polskich portów. Co do planowanego udziału polskich podmiotów RWE zasłoniło się tajemnicą przedsiębiorstwa.