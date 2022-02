Prezes Vitol: ponad 100 USD za ropę przez dłuższy czas w tym roku

Vitol to największy na świecie niezależny pośrednik handlu ropą. Hardy twierdzi, że wysokie notowania ropy będą wynikiem „zacieśniania” rynku spowodowanego przez wzrost popytu, który jeszcze w tym roku przekroczy poziom sprzed pandemii.

- Popyt wysokości 100 mln baryłek [dziennie - red. pb.pl] prawdopodobnie zostanie przekroczony w tym roku. Będzie rósł mocno w drugim półroczu jeśli nastąpi powrót normalności w podróżowaniu – powiedział.

Na rynku już widać niedobór ropy spowodowany problemami niektórych państw OPEC+ z przywróceniem wydobycia do zakładanej wielkości. Do tego część spółek naftowych, m.in. eksploatujących złoża łupkowe w USA, zamiast zwiększać produkcję skupiła się na transferze pieniędzy do akcjonariuszy. W efekcie ropa jest najdroższa od lat, co skutkuje większą inflacją, a w konsekwencji powoduje wzrost zagrożenia wyhamowania wzrostu gospodarczego.

- Potrzeba więcej ropy. Ponieważ dzienny popyt wzrośnie do końca tego roku do 1-2 mln baryłek powyżej poziomu z 2019 roku, cały system stanie się całkiem ciasny – stwierdził Hardy.

W poniedziałek ropa Brent z kwietniowych kontraktów drożeje o 1,6 proc. do 95,03 USD. Kurs baryłki ropy WTI z marcowych kontraktów idzie w górę o 1,3 proc. do 92,24 USD.