Prezes ZBP: fundusze własne sektora bankowego spadły o 13,5 proc.

„Na skutek aktualizacji wyceny skarbowych papierów wartościowych między kwietniem 2021 r. a kwietniem 2022 r. fundusze własne sektora bankowego zmniejszyły się o 13,5 proc. i nawet po uwzględnieniu wyniku sektora z ubiegłego roku spadły one z 228 mld zł do 191 mld zł. Tylko w kwietniu tego roku fundusze spadły o ponad 5,7 mld zł” – powiedział w środę w Sejmie prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz podczas obrad Komisji Finansów Publicznych.

Krzysztof Pietraszkiewicz, fot. Marek Wiśniewski

We wtorek Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła omawianie sprawozdania podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych rządowego projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Projekt zawiera m.in. możliwość wprowadzenia wakacji kredytowych dla kredytobiorców (przez 4 miesiące w tym roku oraz przez 4 w przyszłym). Do wakacji kredytowych odniósł się prezes ZBP.

„Przyjęcie tego rozwiązania będzie automatycznie oznaczało ujawnienie ok. 20 mld zł w bilansach i rachunkach bankowych. Powołuję się tutaj na konserwatywne szacunki NBP” – powiedział w trakcie obrad komisji Pietraszkiewicz.

Dodał, że wakacje kredytowe będą działać proinflacyjnie i będą oznaczać konieczność kolejnych podwyżek stóp procentowych. Zaapelował o wprowadzenie do projektu warunków, na jakich można będzie skorzystać z wakacji kredytowych.

„I nie może być tak, że wprowadzenie tego rozwiązania kasuje bankowość hipoteczną” – dodał.

Głos zabrał także zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marcin Mikołajczyk, który stwierdził, że „zgromadzone przez lata w bankach kapitały i ich wynik finansowy pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość”. Dodał także, że „katastrofalny scenariusz” dotyczący banków hipotecznych „nie powinien się zrealizować”.

„UKNF przeprowadził ocenę wszystkich projektów wsparcia kredytobiorców, w tym przedłożenia rządowego. Najtrudniejsza jest kwestia wakacji kredytowych, które będą obciążać wyniki banków. Tutaj pojawiła się kwota 20 mld zł, która znajduje odzwierciedlenia w naszych szacunkach” – powiedział Mikołajczyk.