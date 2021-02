Prezydent Biden: jestem przekonany, że wygramy rywalizację z Chinami

Musimy przygotować się na długoterminową rywalizację z Chinami; będzie ona twarda, ale jestem przekonany, że przyszłość należeć będzie do nas - oświadczył w piątek prezydent USA Joe Biden podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Biden powiedział, że mimo spodziewanej "twardej" konkurencji z Pekinem, cieszy się na nią, bo wierzy że USA i jej sojusznicy przeważą i to do nich należeć będzie przyszłość. Prezydent dodał, że Pekin dopuszcza się "gospodarczych nadużyć" w stosunku do światowego porządku ekonomicznego i że on będzie się temu sprzeciwiał.