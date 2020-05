Prezydent: biznes potrzebował wsparcia ze strony państwa, a państwo ze strony biznesu

Biznes potrzebował odpowiedzialnego wsparcia ze strony państwa, ale państwo potrzebowało odpowiedzialnego wsparcia przez biznes, mówił prezydent Andrzej Duda podczas wideokonferencji z przedsiębiorcami, dotyczącej wsparcia biznesu z powodu epidemii koronawirusa.

Prezydent podkreślał, że tuż po wybuchu epidemii wiadome stało się, że koronawirus wpłynie nie tylko na zdrowie ludzi, ale także na stan gospodarki. Dodał przy tym, że w odpowiedzi na kryzys i potrzeby przedsiębiorców została opracowana przez rząd przy jego współudziale "tarcza antykryzysowa" zawierająca pakiet pomocowy dla polskiego biznesu.



"Biznes potrzebował odpowiedzialnego wsparcia ze strony państwa, ale państwo również potrzebowało odpowiedzialnego wsparcia przez biznes" - mówił prezydent.



Dziękował przedsiębiorcom za podjęte starania o utrzymanie miejsc pracy.



Duda podkreślał, że dotychczas 30 mld zł zostało wypłacone przez Polski Fundusz Rozwoju polskim przedsiębiorcom, łącznie 145 tysiącom firm, które zatrudniają 1 mln 500 tys. pracowników. "Pieniądze są rozprowadzane cały czas" - przekonywał.



Prezydent informował, że w poniedziałek do 20 tys. polskich firm trafiło 3,5 mld zł z funduszu, którym dysponuje PFR. Dodawał przy tym, że tego typu wsparcie i stan polskiej gospodarki zostało docenione nie tylko przez polskich, ale także światowych ekspertów i światowe media.



Duda ocenił też, że dzięki pomocy państwa dla polskich pracodawców udało się ochronić w naszym kraju "wiele" miejsc pracy.



"W tej chwili, patrząc na cały obszar tarczy antykryzysowej 2,5 mln miejsc pracy już znajduje się w ochronie. Mam nadzieję, że te miejsca nie znikną, a dzięki tym pieniądzom, które Polacy zarabiają pracując (...) uda się nam się nam przejść przez ten kryzys i polskie rodziny odczują go w jak najmniejszym stopniu" - powiedział prezydent.



Dodał, że pomimo wydatków państwa na pomoc dla gospodarki Polska zachowuje "pewność funkcjonowania budżetu". "Wielu ludzi zadawało sobie pytanie, czy będzie obok tego (wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej - PAP) wypłacany program 500 plus, czy będą wypłacane świadczenia dla seniorów, emerytury, renty. Były, są i będą wypłacane, dlatego, że to także uważamy dziś za fundament funkcjonowania naszego państwa" - zapewnił.



"Państwo musi się opierać na pewności społecznej, na pewności jego funkcjonowania, bo bez tego popadlibyśmy w kryzys poprzez spadek nastrojów społecznych" - dodał.