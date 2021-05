Prezydent: celem jest, by Polska była krajem nowoczesnym, z dobrą infrastrukturą, inwestującym w badania

Mamy wspólny cel, chcemy, by Polska była krajem nowoczesnym, z dobrą infrastrukturą; krajem, który jest w stanie uwolnić twórczy potencjał swoich obywateli, który inwestuje w badania, rozwój i nowe technologie - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda, otwierając Kongres 590.

Prezydent mówił w swoim inaugurującym kongres wystąpieniu, że jest to "wyjątkowe wydarzenie poświęcone ekspansji polskich firm, budowaniu polskiego kapitału i wzmacnianiu patriotyzmu gospodarczego".

Zaznaczył, że tym roku, ze względu na pandemię COVID-19, Kongres 590 odbywa się w nietypowej, zdalnej formule. Wyraził przekonanie, mimo to będzie on równie owocny, jak poprzednie edycje, w których uczestniczył.

Andrzej Duda, fot. PAP/Piotr Nowak

Zdaniem prezydenta, "w naszej walce z pandemią zbliżamy się do momentu, gdy będziemy mogli zacząć przywracać normalne funkcjonowanie branż, których działalność ze względów pandemicznych została ograniczona lub wręcz zawieszona".

Andrzej Duda wskazywał, że "pandemia postawiła przed nami nowe wyzwania i zmieniła obraz światowej gospodarki". Według niego "szybka reakcja rządu i uruchomienie mechanizmów antykryzysowych pozwoliły ograniczyć jej negatywne skutki ekonomiczne".

"Dzięki tarczom antykryzysowym udało się uratować miliony miejsc pracy i utrzymać bezrobocie na poziomie najniższym w Unii Europejskiej, ale to zasługą polskich przedsiębiorców są znakomite wyniki w zakresie produkcji i eksportu" - stwierdził prezydent. Dodał, że polskie firmy z powodzeniem konkurują na światowych rynkach, coraz częściej także w sferze nowych, zaawansowanych technologii.

Prezydent podkreślił, że ekspansja polskich firm od początku stanowi istotny element jego prezydentury. "Zdaję sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa dyplomacja gospodarcza, dlatego w moich działaniach na arenie międzynarodowej, zwłaszcza podczas zagranicznych podróży, często towarzyszą mi delegacje polskich przedsiębiorców i przedstawiciele naszych startupów" - mówił Duda.

Według prezydenta działania te są "szczególnie ważne teraz, gdy w związku z pandemią zmienia się światowa gospodarka, gdy buduje się nowe łańcuchy dostaw, gdy pojawiają się nowe potrzeby i nowe szanse".

"Chcę w tym miejscu jasno zadeklarować, że będę nadal działał na rzecz polskich przedsiębiorstw, wspierając polskie inwestycje i polski eksport" - oświadczył prezydent.

Wyraził przekonanie, że "istotnym źródłem nowych możliwości jest skupiająca państwa naszego regionu Inicjatywa Trójmorza".

"Przed nami trudny czas odbudowy. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że nawet najlepsze wskaźniki makroekonomiczne nie poprawią sytuacji branż szczególnie dotkniętych pandemią takich jak turystyka, gastronomia czy branża hotelowa. Z tym większą nadzieją odnotowałem fakt przyjęcia przez rząd Krajowego Planu Odbudowy" - powiedział prezydent.

Jak mówił, "musimy wspólnym wysiłkiem jak najszybciej powrócić na drogę dynamicznego, zrównoważonego rozwoju".

Przypomniał, że w ostatnich dniach uczestniczył, na zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, "w szczycie klimatycznym czterdziestu największych gospodarek świata". Zaznaczył, że w jego trakcie przekazał polskie stanowisko w kwestii ochrony klimatu, a także uwagi przywódców niektórych krajów uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza.

Prezydent wyraził przekonanie, że "zielona rewolucja oparta na koncepcji sprawiedliwej transformacji pozwoli nam stworzyć nowe miejsca pracy oraz nowe szanse dla polskich firm".

"Czeka nas wciąż wiele wyzwań, ale mamy jeden wspólny cel. Chcemy, by Polska była krajem nowoczesnym, z dobrą infrastrukturą. Krajem, który jest w stanie uwolnić twórczy potencjał swoich obywateli. Krajem, który inwestuje w badania, rozwój i nowe technologie" - mówił prezydent podczas Kongresu 590.

Podkreślił, że aby tak było, konieczna jest dobra i przemyślana strategia, która będzie podstawą konsekwentnie realizowanej polityki.

"Tym bardziej cenne są inicjatywy takie jak Kongres 590. To okazja do dyskusji nad przyszłością, ale także do zaprezentowania osiągnięć polskich firm" - mówił.

Zaznaczył, że w pierwszym dniu Kongresu 590 odbędzie się w Pałacu Prezydenckim osiemnasta Gala Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. "Dziękuję wszystkim polskim przedsiębiorcom, którzy każdego dnia ciężko pracują, aby odnosić sukcesy i budować potencjał gospodarczy naszego kraju" - powiedział Andrzej Duda.