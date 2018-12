Prezydent: nie zgodzę się na podwyżkę VAT na leki dla zwierząt

Pojawiają się głosy, że ma być podwyższony VAT na leki weterynaryjne z 8 do 23 proc.; proszę o wycofanie się z takich pomysłów, nie zgodzę się na taką podwyżkę VAT, bo to ugodzi w polskie rolnictwo, w hodowców zwierząt i w zwykłych ludzi, powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślał w czasie otwarcia Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu, że Polska potrzebuje nowoczesnego rolnictwa, nie tylko dlatego, by zapewniało nam ono suwerenność żywnościową, ale też po to, by stale się rozwijało. Jak ocenił, służy temu polityka resortu rolnictwa oraz całego rządu, którą - według prezydenta - cechuje "wielki pragmatyzm, tak niezwykle ceniony przez ludzi polskiej wsi".



Andrzej Duda powiedział, że "z ogromną radością" dowiedział się, że rząd planuje obniżenie stawki VAT na chleb i na ubranka dziecięce. "To jest ważne dla polskiego rolnika" - zaznaczył.



"Ale jednocześnie chcę bardzo mocno powiedzieć jedno; otóż pojawiają się też głosy, że ma być podwyższony VAT na leki weterynaryjne z 8 do 23 proc., a więc o 15 proc. Proszę państwa, proszę o wycofanie się z takich pomysłów; nie zgodzę się na podwyższenie VAT na leki weterynaryjne, bo to ugodzi w polskie rolnictwo, ugodzi w hodowców zwierząt, ugodzi także w zwykłych ludzi, bardzo często starszych ludzi, którzy mają swoich pupili, zwierzęta i często już dzisiaj z trudem są w stanie podołać kosztom opieki weterynaryjnej nad nimi. Uderzy wreszcie w schroniska dla zwierząt, które są naprawdę bardzo ważne" - powiedział prezydent.



Według niego taka podwyżka stawki VAT byłaby "naprawdę bardzo szkodliwa i bardzo dotkliwa". "Apeluję, by się z tego wycofać i absolutnie nie łączyć tego z elementami, które mają być obniżką VAT, tak bardzo ważną dla ludzi (...) na podwyżkę się tutaj nie zgadzam" - dodał prezydent.



Wiceminister finansów Filip Świtała zapewnił w rozmowie z PAP, że stawka VAT na leki dla zwierząt pozostanie na niższym poziomie 8-proc., tak jak jest obecnie. Zapowiedział ponadto, że prawdopodobnie od 1 kwietnia 2019 r. do 5 proc, spadnie VAT na e-booki.