Prezydent Sosnowca oczekuje deklaracji ws. utrzymania cen energii w latach 2020-21

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński (PO) oczekuje od rządu deklaracji ws. utrzymania cen energii dla m.in. samorządów i mieszkańców na poziomie z 2018 r. także w latach 2020-21. Obecne zamrożenie cen energii dla tych odbiorców dotyczy 2019 r.

„Chcieliśmy, bo to już ostatni moment, aby poprosić obecnie rządzących o informacje dla samorządów, ale też wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców, co z cenami prądu na lata 2020-21, bo zgodnie z naszą wiedzą, z danymi, które mamy, z ustawami, które funkcjonują, zatrzymanie wzrostu cen prądu dotyczy wyłącznie 2019 r.” - mówił na wtorkowym briefingu w Sosnowcu Chęciński.



„Wzrost cen prądu na podstawie cen rynkowych był ok. 60 proc. Dzisiaj mamy ustawę, która ma to zatrzymać. Na razie czekamy na realizację tej ustawy, ale martwimy się, co w przyszłym roku, bo kilkanaście dni temu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zakończyła przetarg na zakup prądu dla wszystkich miast, w ramach tzw. grupy zakupowej GZM, na lata 2020-21” - dodał prezydent Sosnowca.



Chęciński wskazał, że średnia cena z najlepszej oferty tego przetargu w porównaniu z cenami z 2018 r., jest o ok. 60 proc. droższa i porównywalna z ceną osiągniętą w przetargu grupy zakupowej GZM na zakup energii w tym roku.



„Oczekujemy teraz informacji, deklaracji o tym, że mieszkańcy Sosnowca i innych miast Metropolii, samorządowcy, przedsiębiorcy i mieszkańcy całego kraju, nie zapłacą w 2020 r. i 2021 r. o 60 proc. więcej, niż w 2018 r.. Chcielibyśmy zadać proste pytanie, czy ustawa, która obowiązuje w 2019 r., będzie również przedłużona na 2020 r. i czy te ceny prądu z poprzedniego roku zostaną utrzymane w latach następnych” - zaznaczył prezydent Sosnowca.



Chęciński wyliczył, że dla Sosnowca taka podwyżka to w wartościach bezwzględnych 8 mln zł, a całej grupy zakupowej Metropolii – 60 mln zł



We wtorkowym briefingu w Sosnowcu wzięła też udział tamtejszego dyrektor Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych Joanna Sekuła, która przytaczała szczegółowe wyliczenia związane ze wzrostem cen energii w tej instytucji.



Arkadiusz Chęciński jest szefem śląskiego sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej (pod nazwą Śląskie Twój Sztab). Joanna Sekuła kandyduje do Senatu z ramienia koalicji Obywatelskiej (w ramach tzw. paktu senackiego) w okręgu nr 77 – sosnowieckim.



Zodnie z obowiązującą nowelą tzw. ustawy prądowej, zachowanie uprawnienia do "stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r." mają m.in.: mikro- i mali przedsiębiorcy, szpitale, i jednostki sektora finansów publicznych (w tym m.in. samorządy).



Jak wcześniej informował minister energii Krzysztof Tchórzewski, nowelizacja oznacza, że przez cały 2019 r. ceny nie wzrosną dla 15,1 mln gospodarstw domowych. Natomiast od 1 lipca zamrożenie obejmuje też ok. 1000 szpitali, 61,4 tys. instytucji sektora finansów publicznych - w tym samorządów, 1,937 mln mikrofirm i 57 tys. małych firm.



W trwającym przetargu na zakup blisko 1 terawatogodziny energii elektrycznej w latach 2020-2021 utworzona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię grupa zakupowa otrzymała w połowie sierpnia br. trzy oferty – z cenami 398-424 mln zł brutto.



Oferty te złożyły Energa - Obrót (423,9 mln zł), Tauron Sprzedaż GZE (398,2 mln zł) oraz PGE Obrót (419,6 mln zł brutto). Łączną, szacunkową wartość zamówienia ok. 976 megawatogodzin energii elektrycznej przez grupę oszacowano pierwotnie na ok. 439,4 mln zł.



Średnia cena jednej megawatogodziny w obecnym przetargu (na lata 2020-2021) wyniosła 330,79 zł netto. To o 4,92 zł mniej wobec średniej ceny uzyskanej w ubiegłorocznym przetargu (aktualna średnia cena za 1MWh dla GZM to 335,71 zł netto). W przetargu z 2016 r. średnia cena dla wszystkich grup taryfowych wyniosła 207,52 zł netto.



W skład metropolitalnej grupy zakupowej weszło 113 zamawiających, obsługujących 326 instytucji. To gminy wchodzące w skład Metropolii, ale też samorządy spoza jej granic, np. Rydułtowy oraz powiat zawierciański. Do grupy zakupowej przystąpiło też 55 instytucji samorządu woj. śląskiego, m.in. Park Śląski, Muzeum Śląskie, Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” czy Stadion Śląski.