Prezydent: to jest moment przejścia od COP do nowoczesnej gospodarki

Jest konieczność odbudowy przemysłowej, podpisana w sobotę specustawa przewidująca pozyskanie gruntów leśnych pod inwestycje, to moment przejścia od Centralnego Okręgu Przemysłowego do nowoczesnej gospodarki - powiedział w sobotę w Stalowej Woli prezydent Andrzej Duda.

W sobotę prezydent Duda podpisał specustawę, przewidującą pozyskanie gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli. Nowelizacja przepisów ma pozwolić na zamianę gruntów m.in. pod inwestycje z obszaru energii.

"Było wiele dyskusji wokół tej ustawy, ja także wielokrotnie nad nią się zastanawiałem. Wszyscy ci, którzy obserwowali proces jej powstawania wiedzą, że wiązał się on z wieloma dyskusjami i debatami, bo sprawa dotyczy obszaru ważnego" - powiedział prezydent.

Dodał, że tereny te znajdują się obecnie w gestii Lasów Państwowych. "Zawsze chroniłem państwowe lasy i zawsze uważałem, że polskie lasy muszą pozostać dobrem społecznym i być tymi miejscami, w których korzysta się z ich walorów wypoczynkowych i zdrowotnych" - zapewnił prezydent.

"Ale jest jeszcze coś takiego, co się nazywa proporcjonalnością. W każdej sytuacji trzeba wyważyć dobra" - dodał.

Jak podkreślił, nigdy nie zgodziłby się "na taką regulację ogólną - mechanizm pozwalający przeznaczać grunty leśne, należące do Lasów Państwowych, w obszary gospodarcze, ot tak po prostu". "Ale tu jest sytuacja szczególna" - wskazał prezydent. "To są dwa miasta w Polsce (...) wiem, jakie problemy dotykały zwłaszcza w latach 90. ludzi, którzy tam mieszkają" - powiedział wskazując m.in. na ówczesny wzrost bezrobocia.

"Jest konieczność odbudowy przemysłowej (...) to jest właśnie ten moment. Ta ustawa to jest to przejście, tu w Stalowej Woli, od Centralnego Okręgu Przemysłowego (...) do nowoczesnej gospodarki" - mówił prezydent.