Prezydent Turcji może znów zmienić szefa banku centralnego

Prezydent Recep Tayyip Erdogan traci zaufanie do szefa banku centralnego, bo nie dość szybko obniża stopy procentowe, informuje Reuters powołując się na anonimowe źródła.

Informatorzy agencji wskazują, że szef banku centralnego Sahap Kavcioglu i prezydent prawie nie komunikowali się w ostatnich tygodniach. Erdogan ma być sfrustrowany tym, że do obniżki stóp procentowych doszło dopiero we wrześniu. Prezydent Turcji od dawna dąży do tego, aby były jak najniższe, głosząc nieoortodoksyjną teorię, że wysokie stopy są przyczyną inflacji. Odbiegająca od tego polityka banku centralnego skłoniła go do usunięcia trzech jego szefów w okresie ostatnich 2,5 lat, z czego dwóch w okresie ostatnich 12 miesięcy. Kavcioglu zajmuje stanowisko od marca. Według źródeł Reutersa, prezydent Turcji jest rozczarowany, że nie zdołał on obniżyć inflacji w ostatnich miesiącach.

Recep Tayyip Erdogan, fot. Depo Photos Zuma Press Po obniżce we wrześniu o 100 pkt. bazowych główna stopa procentowa wynosi w Turcji 18 proc. We wrześniu inflacja wynosiła 19,6 proc., a inflacja bazowa 16,7 proc. Lira słabnie w piątek o 1,0 proc. do 8,9616 za dolara.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗