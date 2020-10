Recep Tayyip Erdogan wezwał Turków do bojkotowania francuskich produktów, bo nie podoba mu się zaostrzenie stanowiska Francji wobec radykalnego islamu.

W telewizyjnym wystąpieniu w poniedziałek prezydent Turcji wezwał światowych liderów do chronienia muzułmanów jeśli będzie dochodziło do ich prześladowania we Francji. Zdecydowanie skrytykował prezydenta Emmanuela Macrona za deklarację zdecydowanej obrony laickości państwa. Erdogan wezwał Turków do bojkotowania francuskich produktów.