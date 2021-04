Prezydent USA podwyższy stawkę minimalną do 15 USD za godzinę

Prezydent Joe Biden ogłosi we wtorek rozporządzenie wykonawcze o podwyższeniu minimalnej stawki godzinowej dla pracowników federalnych do 15 USD za godzinę, informuje Reuters powołując się na wysokich rangą przedstawicieli Białego Domu.

Dotychczasowa stawka minimalna wynosiła 10,95 USD. Ma wzrosnąć do co najmniej 15 USD do marca przyszłego roku. Będzie indeksowana o inflację. Ostatnia podwyżka wynagrodzenia minimalnego pracowników federalnych wydarzyła się za prezydentury Baracka Obamy.