Prezydent: w przyszłym roku planujemy wydać 137 mld zł na obronność PAP

W przyszłym roku planujemy wydać 137 mld zł na obronność; to ponad 4 proc. naszego PKB; nie ma takiej ceny, której nie warto zapłacić za to, by Polska była wolna, suwerenna, niepodległa, a Polacy mogli żyć bezpiecznie - powiedział we wtorek w Kielcach prezydent Andrzej Duda.

