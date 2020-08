Prezydent: wielkie inwestycje są motorem gospodarki i fundamentem cywilizacyjnego rozwoju

Wielkie inwestycje są nie tylko motorem gospodarki, ale także fundamentem przyszłego cywilizacyjnego rozwoju - stwierdził prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym podczas sesji otwierającej III edycję Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

Dlatego, jak zauważył dobrze, że w programie forum znalazły się kwestie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekopu Mierzei Wiślanej, czy perspektywy dla polskiego przemysłu stoczniowego.



"Plan wielkich inwestycji wpisuje się w nasz program budowy nowoczesnej Polski, ale także w naszą politykę regionalną i europejską" - zaznaczył Duda.



Podkreślił, że naszym wielkim zadaniem jest poszerzenie współpracy gospodarczej na osi północ-południe. "Od Bałkanów po kraje Bałtyckie" - wskazał w liście. Jak dodał, wymaga to stworzenia infrastruktury transportowej i energetycznej.



"Dziś mamy dziejową szansę, by w ramach Inicjatywy Trójmorza zbudować silne gospodarcze podstawy sukcesu całego naszego regionu" - podkreślił prezydent.



Zdaniem Dudy wielkim wyzwaniem jest postęp w dziedzinie nowych technologii. Dotyczy to zwłaszcza - wskazał - przetwarzania danych, rozwoju internetu rzeczy oraz nowych systemów telekomutacyjnych, których symbolem jest - jak stwierdził - sieć 5G.



"Nowoczesne państwo musi nie tylko wdrażać najlepsze rozwiązania, ale także stymulować postęp technologiczny choćby poprzez wyzwania dla programistów czy dofinansowanie start-upów" - podkreślił. Jednocześnie ważnym zadaniem - zaznaczył - jest zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony danych tak, by nowe technologie służyły Polakom, a nie były dla nich zagrożeniem.



Prezydent Duda zwrócił też w liście uwagę, że niezwykle ważną kwestią jest bezpieczeństwo energetyczne. Jak stwierdził, coraz większą rolą w jego zapewnieniu będą odgrywały odnawialne źródła energii. Wyraził jednocześnie zadowolenie, że w programie forum znalazła się morska energetyka wiatrowa.



"Jestem przekonany, że jest to właściwy kierunek rozwoju energetyki w Polsce, który w przyszłości pozwoli nam osiągnąć jeszcze większą stabilność i niezależność" - wskazał prezydent.