Prezydent Zełenski: potrzebne są sankcje na rosyjski sektor jądrowy i paliwo nuklearne

"Rozmawiałem z Charles'em Michelem, powiedziałem mu o sytuacji na froncie, w szczególności w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Rosyjski terror nuklearny wymaga mocniejszej reakcji społeczności międzynarodowej - sankcji na rosyjski przemysł nuklearny i paliwo jądrowe" - napisał Zełenski na Twitterze.

Talked with @eucopresident Charles Michel, told about the situation on the battlefield, in particular at the Zaporizhzhia NPP. Russian nuclear terror requires a stronger response from the international community - sanctions on the Russian nuclear industry and nuclear fuel. (1/2)