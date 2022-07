Problematyczne dostawy rosyjskiego gazu ziemnego do Europy

Na rynku gazu ziemnego jak bumerang powracają pytania o dostawy tego surowca do Europy z Rosji. Niedawne zamknięcie gazociągu Nord Stream 1 na 10-dniowe prace konserwacyjne rozbudziło obawy o wykorzystanie tego faktu przez Rosję do celów politycznych i wstrzymanie dostaw gazu tą kluczową energetyczną arterią, transportującą surowiec do Niemiec. O ile w miniony czwartek z ulgą przyjęty został fakt, że przepływ gazu przez NS1 został ponownie uruchomiony, to optymizm nie trwał długo. Wczoraj pojawiły się bowiem informacje o kolejnych problemach z turbiną i koniecznością ograniczenia przepływu gazu przez NS1 do zaledwie 20% całkowitych możliwości.

Dla przypomnienia: jeszcze w czerwcu Gazprom wspomniał o wadliwej turbinie, która zmusiła do ograniczenia przepływu gazu do około 40% przepustowości – natomiast w lipcu do zamknięcia gazociągu na 10 dni. W miniony czwartek przepływ gazu został wznowiony, ale znów zaledwie na 40% przepustowości, a redukcja do 20% ma nastąpić już od jutra.

Ciężko ocenić, na ile decyzja Gazpromu jest techniczna, a na ile polityczna – jednak pewne jest to, że dla wielu państw Europy oznacza ona niepewność dotyczącą dostaw surowca oraz brak przewidywalności w zakresie zapasów gazu ziemnego zimą. Unia Europejska ma w planach zapełnienie swoich magazynów w 80 procentach do 1 listopada br., a Niemcy mają jeszcze ambitniejszy plan zapełnienia magazynów w 95 procentach. Na razie jednak dla całej UE wskaźnik ten wynosi 66%, a przy obecnej przepustowości NS1 są szanse na wypełnienie magazynów raczej maksymalnie w 75%-80%, jeśli po drodze nie będzie żadnych negatywnych niespodzianek.