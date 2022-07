Bieżący tydzień jest ciekawy pod kątem fundamentalnym na rynku kukurydzy i ogólnie zbóż, ponieważ już jutro pojawią się publikacje amerykańskiego Departamentu Rolnictwa dotyczące nie tylko tradycyjnie cotygodniowych danych dotyczących eksportu, lecz także areału zasiewów zbóż oraz zapasów zbóż w USA.

Najwięcej emocji budzą dane dotyczące areału zasiewów, bowiem trudno jednoznacznie ocenić, jak obecna trudna sytuacja na rynkach towarów rolnych wpłynie na plany rolników w zakresie produkcji kukurydzy. Z jednej strony, wysokie ceny zbóż mogą ich zachęcić do powiększenia areału zasiewów. Z drugiej strony, wysokie koszty zwiększenia upraw oraz ulewna pogoda wiosną mogły mieć negatywne przełożenie na ten areał. Póki co wiele wskazuje na to, że przeważy jednak ten drugi scenariusz, zwłaszcza że zasiewy na razie przebiegają powoli.