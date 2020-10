Próby stabilizacji na rynkach metali szlachetnych

Bieżący tydzień na rynkach metali szlachetnych przynosi zmienne nastroje inwestorów.

Na razie najbardziej wyrazistą sesją była sesja wtorkowa, która przyniosła znaczne przeceny na rynkach złota oraz srebra. Notowania kontraktów na złoto spadły wtedy znów poniżej poziomu 1900 USD za uncję i mimo późniejszego odreagowania wzrostowego, nie dały rady, przynajmniej na razie, powrócić powyżej tego poziomu. Analogicznie wyglądała sytuacja na wykresie cen srebra. Kontrakty na ten metal we wtorek spadły do poziomu 23 USD za uncję i od tej pory próbują zniwelować tę zniżkę, na razie jednak tylko z połowicznym sukcesem.



Na wyceny szlachetnych kruszców nadal najwyraźniej wpływa wartość amerykańskiego dolara. Indeks USD wzrósł we wtorek, generując wspomnianą presję spadkową na ceny złota i srebra. Jednak wiele czynników związanych z wyceną dolara budzi niepewność.



Jedną z kwestii, która będzie w najbliższym czasie wpływać na ceny złota, będzie potencjalny kolejny fiskalny stymulus w Stanach Zjednoczonych. Chociaż Donald Trump zerwał rozmowy z Demokratami na ten temat, to z kolei Rezerwa Federalna w środowych minutkach podała, że w swoich prognozach zakłada, że jeszcze w 2020 roku pojawi się kolejna fala wsparcia fiskalnego w Stanach Zjednoczonych. Według protokołu z posiedzenia FOMC, dotychczasowe wsparcie jest niewystarczające. Z jednej strony potencjalny stymulus oznaczałby większą akceptację ryzyka wśród globalnych inwestorów, z drugiej zaś skokowy „dodruk” dolara może wpłynąć na osłabienie jego wartości i wzrost notowań zarówno złota, jak i srebra.



W kontekście oczekiwań związanych ze stanem gospodarki USA, warto będzie zwrócić uwagę także na dane z amerykańskiego rynku pracy, czyli informacje o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Odczyt ten także będzie wpływał na wartość USD i pośrednio na ceny metali szlachetnych. Tymczasem w trochę dłuższej perspektywie, nie można zapominać o tym, że w USA trwa walka o fotel prezydencki, która może budzić wiele emocji w najbliższych tygodniach.



Podsumowując, notowania złota i srebra próbują się ustabilizować, ale doniesienia gospodarcze i polityczne z USA mogą wpływać na wzrost zmienności cen tych kruszców.