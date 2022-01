Producenci metali apelują o przeciwdziałanie rosnącym kosztom energii

Grupa Eurometaux w skład której wchodzą m.in. takie koncerny jak Glencore, Rio Tinto i Norsk Hydro skierowała do Komisji Europejskiej list w którym wzywa do podjęcia stosownych kroków, które pozwoliłyby na uniknięcie ograniczenie działalności hut. Domagają się pomocy ze strony państwa i wykorzystania krajowych rezerw gazu by złagodzić kryzys energetyczny jaki stal się udziałem Europy w ostatnich miesiącach.

Szacuje się, że już około 650 tys. ton produkcji aluminium zostało ograniczone z powodu kryzysu, co stanowi około 30 proc. całkowitej produkcji w regionie.

W piśmie Eurometaux zasugerował wykorzystanie krajowych rezerw gazu do ustabilizowania rynku, a także środki mające na celu zagwarantowanie, że ceny dwutlenku węgla nie wrosną zbyt wysoko lub zbyt szybko, jako sposób na obniżenie kosztów.