Produkcja i popyt na gaz ziemny w USA wyraźnie w dół

Notowania gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych odbiły się w ostatnim czasie od tegorocznych minimów. Zwyżki nadal jednak nie są dynamiczne, a bieżący tydzień ma szansę zakończyć się na tym rynku neutralnie lub na niewielkim minusie.

Wczoraj amerykański Departament Energii podał, że w poprzednim tygodniu zapasy gazu ziemnego w USA zwyżkowały o 109 mld stóp sześciennych, czyli bardziej niż oczekiwano (101 mld stóp sześciennych). Niemniej, zmiana zapasów nie różniła się na tyle od prognoz, aby mogła wywołać istotną reakcję inwestorów.



Ogólnie, sytuacja na rynku gazu ziemnego pozostaje trudna, ale konsekwencje gospodarcze pandemii koronawirusa są widoczne także na tym rynku. Wyraźnie spadła liczba funkcjonujących wiertni gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych, co przełożyło się na duży spadek produkcji tego surowca – w poprzednim tygodniu spadek ten był największy od dwóch lat. Niemniej, konsumpcja także pozostaje na niskich poziomach. W minionym tygodniu była ona w USA najniższa od początku roku.



W rezultacie, na rynku gazu ziemnego powodów do optymizmu jest coraz więcej, zwłaszcza biorąc pod uwagę spadek produkcji – niemniej, o ile do większych spadków już prawdopodobnie nie dojdzie, to także wspinanie się cen gazu w górę może być powolne.