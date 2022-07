Produkcja przemysłowa Japonii wzrosła najmocniej od przynajmniej dziewięciu lat

Wstępne dane rządu pokazały, że w czerwcu 2022 r. produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła o 8,9 proc. w ujęciu miesięcznym zdecydowanie przebijając konsensus rynkowy na poziomie 3,7 proc. i wyraźnie odreagowując po spadku w maju 7,5 proc.

Było to najszybsze tempo wzrostu do co najmniej lutego 2013 r., kiedy zaczęto archiwizować porównywalne dane.

Eksperci podkreślają, że głównym czynnikiem napędzającym produkcję było zniesienie wielu restrykcji i lockdownów w chińskiej gospodarce, która jest największym partnerem handlowym Japonii.

Prym wiódł sektor motoryzacyjny, który odnotował 14 proc. odbicie.

Specjaliści ostrzegają jednak, że mimo czerwcowego solidnego odreagowania, ryzyko spadku produkcji pozostało, ponieważ opóźnienia w dostawach części utrzymywały się.

Najnowszy sondaż Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) sugeruje, że produkcja w lipcu odnotuje dynamikę wzrostu na poziomie 3,8 proc. zaś w sierpniu przyspieszy do 6,0 proc.