W czerwcu produkcja przemysłowa eurolandu spadła drugi miesiąc z rzędu i mocniej niż oczekiwano, pisze Reuters.

Eurostat podał, że produkcja przemysłowa spadła w czerwcu o 0,3 proc. Ekonomiści ankietowani przez Reutersa prognozowali spadek o 0,2 proc. W maju, po korekcie, wynosił 1,1 proc.

Słaby wynik w czerwcu to w dużym stopniu skutek niespodziewanej zniżki produkcji przemysłowej w Niemczech, szacowanej na Eurostat na 1,0 proc. Częściowo skompensowały go wzrosty produkcji we Francji o 0,4 proc. i Włoszech o 1,0 proc.

W ujęciu rocznym produkcja przemysłowa w strefie euro rosła w czerwcu o 9,7 proc. Ekonomiści oczekiwali zwyżki o 10,4 proc. W maju wynosiła 20,6 proc.