Produkcja przemysłowa w Japonii ponownie spadła

Sierpień był drugim miesiącem z rzędu, kiedy odnotowano spadek produkcji przemysłowej w Japonii. Z kolei po raz pierwszy od sześciu miesięcy osłabiła się sprzedaż detaliczna, informuje Reuters.

Wśród głównych przyczyn wymienia się rozprzestrzenianie się kolejnej fali infekcji Covid-19, która doprowadza do problemów z łańcuchami dostaw, co z kolei zmusza producentów do ograniczenia skali prowadzonego biznesu, a konsumentów do wstrzymywania swoich wydatków.

Według wstępnych danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu, w sierpniu 2021 r. produkcja przemysłowa zmniejszyła się o 3,2 proc. w ujęciu miesięcznym. To wynik zdecydowanie gorszy od mediany prognoz zakładającej spadek rzędu 0,5 proc. po zniżce o 1,5 proc. w lipcu. Z kolei w porównaniu do sierpnia 2020 r. produkcja odnotowała wzrost o 9,3 proc. Widoczne jednak było wyhamowanie dynamiki z poziomu 11,6 proc. w lipcu.

Największym obciążeniem dla wskaźnika okazała się ponownie branża motoryzacyjna, która na skutek niedoborów chipów zmuszona była kolejny raz zmniejszać produkcję samochodów. Ucierpiał też sektor producentów elektroniki.

Zdaniem ekspertów podobny obraz będzie widoczny też w danych za wrzesień i październik, choć już na zdecydowanie mniejszą skalę. Sondaże przeprowadzone wśród producentów wskazują bowiem, że oczekują zwyżki produkcji przemysłowej o 0,2 proc. we wrześniu i 6,8 proc. w październiku. Projekcje te obarczone są jednak wysokim ryzykiem.

Odrębne dane pokazały z kolei, że sprzedaż detaliczna obniżyła się w sierpniu również o 3,2 proc. tyle, że w ujęciu rocznym, notując pierwszą ujemną zmianę od sześciu miesięcy. W tym przypadku spodziewano się spadku o 1,1 proc. po wzroście o 2,4 proc. miesiąc wcześniej. W porównaniu do lipca 2021 r. sprzedaż zapikowała o 4,1 proc. będąc pod presją niższej sprzedaży odzieży czy elektroniki.

Oczekuje się, że w kończącym się kwartale, japońska gospodarka, trzecie na świecie pod względem wielkości odnotuje wzrost rzędu 1,2 proc. w ujęciu annualizowanym, co będzie najsłabszym wynikiem spośród głównych gospodarek.