Produkcja ropy w Libii spadła do ok. 800 tys. baryłek dziennie

Według źródeł cytowanych przez Bloomberg, w ostatnich dniach produkcja ropy naftowej spadła w Libii z ok. 1,3 mln do 800 tys. baryłek dziennie. Powodem takiego stanu rzeczy są protesty mające na celu wymuszenie rezygnacji Abdula Hamida Dbeibaha z funkcji premiera.

W poniedziałek strajkujący wyrażając swoje niezadowolenie wymusili zamknięcie pola naftowego Sharara, które może pompować do 300 tys. baryłek dziennie. Z tego samego powodu wstrzymano wydobycie z pobliskiego złoża El Feel, którego dzienna wydajność wynosi 65 tys. baryłek.

We wtorek państwowy koncern naftowy National Oil ogłosił zawieszenie załadunków w porcie Brega. Doszło do tego po tym jak dzień wcześniej protestujący sparaliżowali jego pracę. Wstrzymano również załadunek we wschodnim porcie Zueitina.

Protestujący poinformowali, że jeżeli ich strajk nie przyniesie efektów to w następnym kroku zablokują działalności portów w Es Sider i Ras Lanuf.