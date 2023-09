Produkcja Toyoty wzrosła do rekordowego poziomu

Globalna produkcja Toyoty Motor wzrosła w zeszłym miesiącu o 10 proc., osiągając lipcowy rekord wynoszący 918 347 pojazdów, dzięki dużemu popytowi i dalszemu łagodzeniu zakłóceń związanych z pandemią – podaje agencja Bloomberg.

Sprzedaż na całym świecie, włączając spółki zależne Daihatsu Motor i Hino Motors wzrosła o 5,2 proc. do 918 345 sztuk w związku z dużym popytem w Ameryce Północnej, Indiach i na Filipinach, podał w środę największy na świecie producent samochodów. Sprzedaż w Chinach spadła w wyniku intensywnej konkurencji z lokalnymi markami.

Toyota zawiesiła we wtorek produkcję we wszystkich swoich japońskich fabrykach po tym, jak awaria systemu uniemożliwiła zamówienie części. W środę zakłady zaczęły stopniowo wznawiać działalność, a firma stwierdziła, iż nie podejrzewa, że stała się ofiarą cyberataku.

Ponadto Honda Motor podała, że globalna sprzedaż spadła o 1,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim do 314 146 sztuk, co stanowi pierwszą deprecjację od czterech miesięcy. Produkcja Hondy spadła o 19,2 proc. z powodu słabej produkcji w Chinach, chociaż firma wyprodukowała dużą liczbę samochodów w USA.

Nissan Motor podał, że wyprodukował w miesiącu 271 505 samochodów, co oznacza spadek o 4,7 proc., co przyniosło pierwszą obniżkę od sześciu miesięcy. Sprzedaż spadła o 0,5 proc. do 264 894 pojazdów.