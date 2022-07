Produkcja w Wielkiej Brytanii rosła najwolniej od ponad roku

Opracowywany przez Konfederację Przemysłu Brytyjskiego (CBI) wskaźnik produkcji przemysłowej spadł w oszacowaniu na lipiec w okresie ostatnich trzech miesięcy do zaledwie 6 pkt wobec 19 pkt jakie odnotowano w kwietniu. To najniższa wartość wskaźnika od kwietnia 2021 r. Choć można mówić o mocnym spadku, jednak wskaźnik pozostał powyżej długoterminowej średniej, która wynosi 2 pkt.

Co istotne, pogorszeniu uległ też odczyt dotyczący zamówień przemysłowych. Obsunął się do 8 pkt z 18 pkt zarejestrowanych w kwietniu. W tym przypadku to poziom najniższy od października zeszłego roku. Oczekiwano co prawda obniżki, ale jedynie do 13 pkt.

Eksperci wskazują jednak, na znacząco poprawę oczekiwań związanych z przyszłą inflacją. Spadły one gwałtownie do 48 pkt z rekordowego poziomu 71 pkt, jaki obserwowany był w kwietniu.

Sektor produkcyjny, który był w ostatnich miesiącach jasnym punktem dopadły problemy dotyczące całej gospodarki. Produkcja i zamówienia osłabły z powodu ciągłej presji kosztowej, wyzwań związanych z dostawami i ogólnego osłabienia warunków gospodarczych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na świecie – oceniła Anna Leach, zastępca głównego ekonomisty CBI.