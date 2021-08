Francuskie Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło, że w powodu niekorzystnych warunków pogodowych tegoroczna produkcja wina w kraju może być najmniejsza od 1970 roku, donosi Reuters.

W pierwszej w tym roku prognozie krajowej produkcji wina Ministerstwo Rolnictwa oszacowało ją na 32,6-36,6 mln hektolitrów. Oznacza to spadek o 24-30 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

- Produkcja wina w 2021 roku może być historycznie niska, niższa niż w 1991 i 2017 roku, w których także na wiosnę wystąpiły poważne przymrozki – głosi raport.

fot. Bloomberg

Prognoza oznacza możliwość spadku produkcji wina we Franci do najniższego poziomu od co najmniej 1970 roku. Oprócz wiosennych przymrozków winnice mają problem także z powodu zbyt mokrego lata. Ich właściciele wskazują, że dojrzewanie winogron jest opóźnione o 10 dni do dwóch tygodni w porównaniu z tempem w ubiegłego roku.

We Włoszech, które są największym producentem wina na świecie, stowarzyszenie rolnicze Coldiretti prognozuje, że w tym roku produkcja wina może spaść o 5-10 proc. do 44-47 mln hektolitrów.