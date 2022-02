Progności: w 2023 roku inflacja w eurolandzie poniżej celu EBC

Według najnowszego sondażu, profesjonalni progności oczekują spadku inflacji w eurolandzie w przyszłym roku poniżej 2 proc., informuje Reuters.

Wynik przeprowadzanego przez Europejski Bank Centralny badania opinii profesjonalnych prognostów (SPF) pokazał, że oczekują oni 3 proc. inflacji w strefie euro w 2021 roku. To poniżej oczekiwań EBC, który spodziewa się 3,2 proc. W 2023 roku progności spodziewają się spadku inflacji do 1,8 proc., czyli wartości zgodnej z oczekiwaniami banku centralnego. W kolejnych latach inflacja ma powoli rosnąć, w 2024 roku do 1,9 proc., a w dłuższym terminie, czyli 2026 roku do 2,0 proc.