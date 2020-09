Prognozy długotrwałego osłabionego popytu na ropę naftową

Po poniedziałkowej wzrostowej sesji, wczoraj notowania ropy naftowej skierowały się mocno w dół, a dzisiaj rano spadkowy trend jest kontynuowany. Na rynek ropy ewidentnie powrócił pesymizm, który zresztą jest uzasadniony fundamentami tego rynku.

Wczorajsza chaotyczna debata prezydencka na linii Trump-Biden przyczyniła się do utrzymania nerwowości na globalnych rynkach finansowych, aczkolwiek częściowo ta nerwowość jest równoważona lepszymi od oczekiwań danymi makro, które pojawiły się w USA i w Chinach.

Nie zmienia to faktu, że perspektywy potencjalnego wzrostu popytu na ropę naftową na świecie pozostają mgliste, a inwestorzy na rynku ropy powinni raczej przygotować się na bardzo powolny powrót do normalności. Według ankiety przeprowadzonej przez agencję Reuters wśród największych traderów ropą na świecie, osłabiony popyt na ropę na świecie będzie utrzymywał się przez cały 2021 rok i dopiero w 2022 roku będzie można liczyć na jego wyraźniejsze ożywienie.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Powyższe oczekiwania sprawiają, że OPEC+ może zdecydować się na rewizję swojego porozumienia naftowego. Kartel, wraz z kilkoma państwami spoza organizacji, wstępnie planuje zwiększenie produkcji o kolejne 2 mln baryłek dziennie począwszy od stycznia. Jeśli jednak druga fala pandemii się przedłuży, to taki ruch ze strony OPEC+ poskutkowałby prawdopodobnie tąpnięciem notowań ropy naftowej – a to może skłonić „rozszerzony kartel” do zmiany swoich planów.

Wspomniane prognozy zakładają, że potencjał do zwyżek cen ropy naftowej jest niewielki, a przyszły rok może przynieść co najwyżej odbicie notowań do okolic 50 USD za baryłkę. Takie ostrożne założenia są realistyczne – większe zwyżki są mało prawdopodobne w obliczu m.in. obniżonej aktywności branży lotniczej.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne